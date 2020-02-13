نازك الحريري: الحوار يرسخ الوحدة الوطنية ويحفظ لبنان من كل تهديد لأمنه

أكّدت السيدة نازك الحريري أن "الحوار يرسخ الوحدة الوطنية، ويحفظ لبنان من كل تهديد لأمنه واستقراره".
ولفتت في كلمة مسجلة، بمناسبة إحياء "مؤسسة (رئيس الحكومة الرحال) رفيق الحريري"، الذكرى الـ15 لاغتيال الحريري، إلى أن "المطلوب منا اليوم أن نتحلى بروح رفيق الحريري القيادية، ونتعلم منه كيف نحول الرؤية إلى حقيقة، وأن نتمسك بنهجه وبإرثه الكبير، وأن ننشد العيش المشترك ونعتصم بلغة الحوار وحبل التفاهم ضمن مفهوم الشراكة الحقيقية، حتى نصل إلى بر الأمان".
ودعت إلى أن "نتسلح بالمحبة والتسامح، وأن نتزود بالعزيمة والانفتاح والتضامن، ونَحم مقومات السلم الأهلي والوحدة الوطنية، فهما الضمانة الأكيدة لبناء دولة القانون".
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