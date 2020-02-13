منسق الاعلام بتيار المستقبل نفى علاقة التيار بالإشكال في ساحة الشهداء

نفى منسق عام الاعلام في "​تيار المستقبل​" ​عبد السلام موسى​، علاقة التيار بما حصل من تكسير لخيم ​المتظاهرين​ في ​وسط بيروت​. وفي حديث تلفزيوني، أكّد موسى أنّ "هذا الكلام مدسوس، وغير صحيح، وتيار المستقبل معروف بأنه لا يقوم بافعال مشينة كهذه، كما ان ثقافته تتعارض معها"، معتبرا ان "رمي التهم عليه جزافاً بهذه الطريقة أمر مرفوض ومردود على أصحابه المشبوهين مكشوفي النيات".

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