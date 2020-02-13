وزيرة العدل: الاعتداء الذي تعرض زبيب يدلّ على اتجاه خطير لترهيب الاعلاميين

اعتبرت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ ان "الاعتداء الذي تعرض له الناشط والإعلامي ​محمد زبيب​ يدل على اتجاه خطير لترهيب الاعلاميين وبالأخص اصحاب الأصوات المعارضة"، مؤكدة أنه "سأتابع التحقيقات إلى حين كشف المعتدين وتحويلهم الى ​القضاء​".

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