جعجع التقى سفير الجزائر في لبنان وتباحثا بآخر التطورات السياسية والإقتصادية

التقى رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، في حضور روجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب.

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدَين السياسي والإقتصادي في البلاد.