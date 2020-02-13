جعجع التقى سفير الجزائر في لبنان وتباحثا بآخر التطورات السياسية والإقتصادية

التقى رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، في حضور روجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب.
وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدَين السياسي والإقتصادي في البلاد.
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