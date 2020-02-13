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جعجع التقى سفير الجزائر في لبنان وتباحثا بآخر التطورات السياسية والإقتصادية

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التقى رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، سفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركايبي، في حضور روجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب.

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات على الصعيدَين السياسي والإقتصادي في البلاد.

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