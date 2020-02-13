شكرا لقرائتكم خبر عن انتقدت الشيخة موزة فهددوها بالقتل.. مواطنة قطرية تكشف لماذا فرت من الدوحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة "ماعت" عن انتهاكات النظام القطري، ضد المرأة، وما يتعرضن له من ضياع لحقوقن، ولجوءهم إلى بريطانيا، خوفا من نظام تميم بن حمد القمعي، وما يقوم به من انتهاكات للحقوق.

التقرير كشف عن واقعة جديدة لمواطنة قطرية تدعى معجبة الفوز، وهى واحدة ضمن من لجأوا إلى بريطانيا، بعد تعرضها للانتهاكات من النظام القطري، وطردها من البلاد، نتيجة أنها قامت بانتقاد والدة تميم، وتعرضت للقتل .

المواطنة القطرية، ذكرت قائلة :" المواطنة القطرية لم يتم منح أي مميزات لها، وتعرضت للطرد عندما ذهبت إلى لبنان، وتم طردنا من خلال السفير القطري هنا، واضطرت الفرار من لبنان إلى بريطانيا".

Advertisements

يأتي ذلك في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها القطريين من هذا النظام الحالي، حيث نشرت فتاة قطرية تدعى نوف قالت إنها طلبت اللجوء في بريطانيا، مقطع فيديو من قبل تحدثت فيه عن حقوق مسلوبة في بلدها من بينها عدم السماح للقطريات بقيادة السيارة أو السفر أو العمل إلا بموافقة ولي أمرها.

وأشارت إلى أنه حتى في حال عدم حاجة المرأة لتصريح سفر، كونها متزوجة أو تعدى عمرها الـ 25 عاما، يمكن لولي الأمر إصدار حكم منع سفر في النيابة العامة دون أي تهمة، كما تقول الفتاة، كما تحدثت عن تجربتها عندما أرادت الحجز في أحد فنادق العاصمة القطرية قائلة: "رفض عدد من الفنادق في الدوحة أن يقدم لي مكانا لأبقى فيه، لأنني كنت في سن 21 ولم أتزوج".