محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن رأب الصدع الخليجي سيحدث يومًا ما، معربًا عن أمله في المضي قدمًا في ذلك الأمر، في إشارة إلى المقاطعة العربية لدولة قطر، بسبب دعمها للإرهاب.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تجد الدول الخليجية طريقًا للوصول إلى تفاهم بعد فترة كبيرة من الخلاف الذي شكل تحديًا كبيرًا.
وأكد بومبيو، أنه سيناقش مع الأطراف المعنية مسألة المصالحة الخليجية، قائلًا "بالتأكيد سنتحدث عن ذلك، وآمل أن نحقق بعض التقدم".
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في تصريحات في ديسمبر الماضي، إنه "تم إحراز تقدم طفيف في سبيل حل الخلاف مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين".
غير أن مسؤولا سعوديا قال إن المحادثات التي جرت مع القطريين لم تحرز أية تقدم بسبب "تعنت الدوحة وتخبطها،" حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط يوم الأربعاء.
كان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نأمل في إنهاء مقاطعة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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