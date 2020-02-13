ارتفاع 4 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أن الأحوال الجوية، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من ٣ :٤ درجات مئوية.

وأوضحت شاكر في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الطقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة جنوبا أثناء النهار، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن حالة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، والبحرين الأحمر والمتوسط معتدلين تماما، بما يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

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ونصحت شاكر، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق أثناء الشبورة الماشية، مع تناول المشروبات الساخنة والدافئة ومتابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة، كون البلاد تعيش فترة تقلبات جوية غير مستقرة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمعرفة أحوال الطقس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارا من يوم السبت 15 فبراير، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

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