بالصور- ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل في جمارك ميناء السد العالي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ضبطت إدارة تفتيش الركاب في جمرك ميناء السد العالي، بأسوان برئاسة حمدي محمد مدير إدارة تفتيش الركاب، محاولة تهريب، كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية كانت بمعلومات وردت من مباحث الميناء حول محاولة الراكبة "س. ع. ا"، سودانية الجنسية، قادمة على متن الباخرة "ساق النعام" من ميناء حلفا بالسودان، تهريب كمية من مستحضرات التجميل مخبأة داخل حقائبها الشخصية.

جرى تشكيل لجنة جمركية مكونة من "خالد عيسى، صفية عبد الغفار، سيد محمد صباح أحمد، عبد المجيد عبد الراضي، جمال فوزي"، لتفتيش حقائب المشتبه بها، وتبين وجود 261 علبة متنوعة من مستحضرات التجميل "ماسكات وزيوت إنبات شعر" مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة عنها 130 ألف و900 جنيه.

وفي السياق قرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة 2020.