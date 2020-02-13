بالأسماء.. ننشر تشكيل مجلس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السفر والسياحة بالإسكندرية، علي المانسترلي، اليوم الخميس، تشكيل مجلس إدارة الغرفة الجديد لقطاع الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأسفر الاجتماع الأول الإجرائي لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، المنعقد اليوم الخميس، عن فوز حسام الحلو بمنصب نائب الرئيس، ومحمد أحمد عزت بمنصب أمين الصندوق بالتزكية، بجانب تشكيل هيئة المكتب التي ضمت علي المانسترلي وإيهاب الجندي.

وقرر مجلس الإدارة تأجيل تشكيل اللجان النوعية المتخصصة للاجتماع المقبل بعد تقديم دراسة وافية من كل من يرغب للتقدم لرئاسة إحدى اللجان من أعضاء مجلس الإدارة.

كانت غرفة شركات السياحة العامة، تشكيل مجلس إدارة غرفة الإسكندرية وشمل 12 عضوا، هم "علي المانسترلي، محمد أحمد عزت، حسام الحلو، محمد عزت محمد، أحمد السيد، إيهاب الجندي، ماخي جافالاس، مريم جندي، محمد يوسف، إسلام رشاد، أسامة قناوي، أيمن علي النحراوي"