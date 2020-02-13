أنقرة ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

أرسل الجيش التركي اليوم تعزيزات عسكرية لرفد وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن قافلة عسكرية انطلقت من مختلف المناطق التركية، ووصلت إلى قضاء إصلاحية في ولاية غازي عنتاب، مشيرة إلى أنها تنقل دبابات ومدافع، إلىالحدود السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأشارت إلى أن القافلة العسكرية أرسلت بهدف "تعزيز الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية".
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق من اليوم، أن بلادهستتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار في إدلب، بمن فيهم الراديكاليون، مؤكدا أن أنقرة "ستجبرهم على الالتزام".
وأكدت تركيا أمس الأربعاء، أنها عازمة على إخراج الجيش السوري من نقاط المراقبة التركية في منطقة إدلب، وسط استمرار التصعيد العسكري بين الطرفين، مهددة بتعبئة قواتها البرية والجوية لتحقيق هذا الهدف.
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