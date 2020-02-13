الصحة العالمية: نحتاج إلى ملايين الدولارات لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا

قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن المنظمة تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه المنظمة، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة في تمويل هذه الاختبارات.
لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.
جاء ذلك في مؤتمر عقدته المنظمة العالمية اليوم "الخميس"، حول فيروس "كورونا المستجد"، وفقا
وأضاف ريان، أن المنظمة تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية انتقال الفيروس، معلنا وصول حالات الإصابة خارج الصين وصلت إلى 400 حالة إصابة.
إشارة منه إلى إعلان الصين، في وقت سابق اليوم، قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا في البلاد، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.
وأوضح أن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس، في
وأشارت القناة، إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد طالبت الصين اليوم، بأن تكون أكثر وضوحاً بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.
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