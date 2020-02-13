الحرس الثوري الإيراني: مقتل سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الخميس، إن قتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس وفقا لوكالة رويترز. تحرير القدس وفقا لوكالة رويترز. وقتل سليماني في ضربة عسكرية أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد في الثالث من يناير مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. الثالث من يناير مع القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقال رمضان شريف "الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبو مهدي المهندس على أيدي أمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله".

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