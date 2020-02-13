موسكو تدعو أنقرة للكف عن إصدار بيانات استفزازية بشأن سوريا

دعت وزارة الخارجية الروسية تركيا إلى الامتناع عن التعليقات الاستفزازية بشأن الأزمة السورية، مؤكدة أن موسكو على اتصال دائم مع أنقرة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورفضت الخارجية الروسية - في بيان، اليوم "الخميس" أوردته قناة "روسيا اليوم" - تصريحات أدلى بها زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي، واصفة إياها بأنها"مثيرة للاستغراب"، مشيرة إلى أن بهتشلي حاول تحميل روسيا والحكومة السورية مسئولية مقتل عسكريين أتراك في سوريا، داعيا قيادة بلاده إلى مراجعة العلاقات الروسية التركية بشكل جذري.
النفس، فضلا عن الامتناع عن الإدلاء بتعليقات استفزازية لا تسهم بأي شيء في الحوار البناء القائم بين بلدينا حول قضية التسوية السورية .. نعتقد أنه من غير المقبول استغلال الأحداث المأساوية لتحقيق مكاسب في الصراع السياسي الداخلي".
وأضاف البيان، أنه على خلفية الوضع المتوتر في شمال غرب سوريا يجب ممارسة ضبط
وأكدت الوزارة، أن موسكو على اتصال وثيق مع أنقرة في إطار عملية أستانا"، وأنها تؤيد "التنفيذ الشامل لمذكرة سوتشي الموقعة في 17 سبتمبر 2018 بهدف تحقيق الاستقرار في منطقة إدلب.
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