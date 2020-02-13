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هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شمالي العراق

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أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في العراق، أن هجوما صاروخيا وقع على قاعدة "K1" في محافظة كركوك شمالي العراق، والتي تتمركز فيها قوات

أمريكية.

 

من جهته، أشار مصادر لقناة روسيا اليوم ، إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية حتى الآن

في الهجوم الصاروخي على القاعدة"، مضيفة أن "طيرانا كثيفا يغطي منطقة القاعدة في كركوك عقب القصف".

 

بدوره أكد مصدر آخر، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القاعدة".

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