استقالة وزير الخزانة البريطاني

قدم وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، استقالته، بالتزامن مع تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء بوريس جونسون وفقا لوكالة رويترز.
ونقلت أكبر الصحف البريطانية عن مصدر مقرب من جاويد، أول وزير مسلم في حكومة المملكة المتحدة، قوله إناستقالته جاءت احتجاجا على طلب جونسون منه إقالة فريق المستشارين الخاصين به واستبدالهم بالمستشارين الخاصين بالحكومة، لتشكيل «فريق موحد».
غير أن جاويد رفض هذا الطلب وقال، حسب المصدر، إن «أي
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن تعيين النائب من أصول هندية ريشي سوناك وزيرا للخزانة خلفا لجاويد باكستاني الأصل.
وأفادت صحف بريطانية بأن جونسون أصر على أن الخلاف لا علاقة له بجاويد شخصيا، بل بمستشاريه وأبقى الباب مفتوحا لعودة وزير الخزانة المستقيل إلى الحكومة.
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