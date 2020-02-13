البحرية الأمريكية تصادر سفينة إيرانية تحمل أسلحة للحوثي

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بمصادرة 150 صاروخا مضادا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، تضم 3 صواريخ إيرانية "بر-جو". وقالت القيادة المركزية في بيان لها "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم". كما أكدت أن الأسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي باليمن.



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