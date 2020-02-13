أجرى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس.

جرى اللقاء في مدينة بنغازي في شرق ليبيا وتناول الوضع في البلاد.

تأتي المحادثات بعد يوم من صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا.

ويدعو القرار خصوصا إلى تعزيز الهدنة القائمة منذ شهر.

وتقوم قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بعملية عسكرية منذ أبريل الماضي من أجل القضاء على المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية في جنوب ليبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفتر يجري مباحثات مع وزير خارجية إيطاليا في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.