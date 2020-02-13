دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تركيا للكف عن إصدار بيانات استفزازية حول الأحداث الجارية في سوريا.

يأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الأوضاع في محافظة إدلب.

وأضافت الوزارة أنها «تشعر بالارتباك» من التصريحات التي أدلى بها زعيم الحزب القومي، الشريك في الحكم، والتي حاول فيها، تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل جنود أتراك في سوريا.

كانت موسكو أكدت، أمس الأربعاء، أن وجود قوات ومدرعات تركية في منطقة إدلب يجعل الوضع أسوأ بكثير، خاصة في ظل نقل الأسلحة والذخيرة عبر الحدود السورية-التركية.

وأكد الكرملين أن تركيا لا تلتزم بالاتفاقيات التي أبرمتها مع روسيا «لتحييد» الإرهابيين، مضيفاً أن الهجمات على الجيش السوري، والقوات الروسية مستمرة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو تركيا للكف عن الاستفزاز في الشأن السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.