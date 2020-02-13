وزير الدفاع الأميركي: أحرزنا تقدماً في المحادثات مع طالبان

قال مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي، اليوم الخميس، إن محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية أحرزت تقدماً.

وأعلن إسبر، للصحفيين في مؤتمر صحفي في بروكسل، أنه «جرى إحراز تقدم على هذه الجبهة وسيكون لدينا المزيد لنعلنه بهذا الخصوص قريبا».

وأكد «نقول دائماً إن أفضل حل، إن لم يكن الحل الوحيد، في أفغانستان هو (التوصل) لاتفاق سياسي».

وأضاف الوزير الأميركي «ستكون هناك عملية تقييم مستمرة مع المضي قدما.. إذا مضينا قدماً»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة وطالبان أجريتا مفاوضات بشأن اقتراح لخفض العنف لمدة سبعة أيام».

وقال إسبر «لقد تم تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي أوسع نطاقا».

وأضاف «لدينا أساس لاتفاق مطروح ونحن ندرسه بدقة. أعتقد أن السلام يستحق منحه فرصة».

وكان إسبر يشارك في العاصمة البلجيكية بروكسل في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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