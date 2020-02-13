وزير المالية البريطاني يستقيل في خطوة مفاجئة

استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة بعد أسابيع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية.

واستقال الوزير، بعد أن حاول جونسون استخدام عملية إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل.

وفور استقالته، عين مسؤول الخزينة ريشي سوناك خلفا له.

تأتي استقالة جاويد بعد أسبوعين من خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.

ويجري جونسون، اليوم الخميس، تغييرا حكومياً هو الأول له منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في انتخابات ديسمبر الماضي التشريعية.

ورغم التقارير عن التوترات بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير.

إلا أن الإشاعات بدأت بالانتشار بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع.

وصرح مصدر مقرب من جاويد أن «رئيس الوزراء قال إنه اضطر إلى إقالة جميع مستشاريه الخاصين واستبدالهم بمستشاري الحكومة الخاصين لتشكيل فريق واحد، إلا أن الوزير قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط».

وكان جونسون امتنع عن إجراء تغيير حكومي فور فوزه في انتخابات ديسمبر، واختار الانتظار إلى حين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وبعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي تسبب بها بريكست، يريد جونسون التركيز هذا العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى التحتية.