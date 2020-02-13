السودان يوقع اتفاق تسوية مع أسر وضحايا المدمرة "كول"

أعلنت وزارة العدل السودانية عن توقيع الحكومة اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية كول الذي وقع عام 2000.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية ( سونا)، اليوم الخميس، إنه "في إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ السابع من فبراير الجاري على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا حادثة تفجير المدمرة الأميركية كول، والتي لا تزال إجراءات التقاضي فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأميركية".

ووفقاً للوكالة، "ترغب حكومة السودان أن تشير إلى أنه تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي أفعالِ إرهاب أخرى، وأنها دخلت في هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام المباد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".