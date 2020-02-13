صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتقديم المساعدة للبنان

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن هيئته مستعدة لتقديم مشورة ومساعدة تقنية للبنان في مساعيه لوضع خطة إنقاذ مالية واقتصادية.

وأكد المتحدث جيري رايس، في بيان، أن الحكومة اللبنانية طلبت رسميا مساعدة من الصندوق.

وأضاف "نحن جاهزون لمساعدة السلطات اللبنانية".

وأوضح أن "السلطات هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن الدين بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين".

كانت رويترز نقلت، الأربعاء، عن مصدر حكومي لبناني بارز قوله إن لبنان قدم رسمياً طلبا لصندوق النقد الدولي من أجل إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة إنقاذ اقتصادية ونقدية ومالية شاملة.

وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي، اليوم مع الصندوق، مضيفاً أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة القادمة.

تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت الشهر الماضي، هبوطاً في العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تتخذ قراراً حيال استحقاقات الديون السيادية التي تحل قريباً.

وفازت حكومة رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب أمس الثلاثاء في حين اشتبك محتجون حاولوا منع عقد هذه الجلسة مع قوات الأمن ما أسفر عن إصابة المئات.