كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثوري الإيراني: سنضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، بضرب إيران إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ.

وقال الميجر جنرال حسين سلامي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما".

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ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران في توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضي الذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

ومع استمرار التصويت، جاء 51 صوتا بالتأييد للقرار مقابل رفض 44. ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية.

وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.