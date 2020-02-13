كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق سلام محتمل مع حركة طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع مارك إسبر عن احتمال التوصل لاتفاق.

وتتفاوض "طالبان" مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.

ورفض الرئيس ترامب في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاق مع "طالبان" في سبتمبر، بعد هجوم أدى إلى مقتل جندي أمريكي.

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وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي يوم الخميس إن مفاوضات جرت بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الإسلامية لبحث اقتراح بخفض العنف لمدة سبعة أيام.

وقال إسبر للصحفيين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نقول دائما إن أفضل حل، إن لم يكن الحل الوحيد، في أفغانستان هو (التوصل) لاتفاق سياسي. وجرى إحراز تقدم على هذه الجبهة وسيكون لدينا المزيد لنعلنه بهذا الخصوص قريبا".

وأضاف: "ستكون هناك عملية تقييم مستمرة مع المضي قدما.. إذا مضينا قدما".