الجيش العراقي: لا إصابات في الهجوم الصاروخي على قاعدة "كيه-وان"

قال الجيش العراقي إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "كيه-وان"، في محافظة كركوك شمالي العراق، وتتمركز فيها قوات أمريكية، لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف الجيش العراقي في بيان ، الخميس،:" قوات الأمن عثرت على المنصة التي اطلق منها الصاروخ، وهي تحمل 11 صاروخًا لم تطلق بعد.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الخميس، هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ من نوع كاتيوشا وسقط على قاعدة كيوان في كركوك، وضبطت القوات الأمنية منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القلاعدة.

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