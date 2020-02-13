"البنتاجون" يتفق على هدنة مع أفغانستان مدة 7 أيام

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها أعدت مع حركة "طالبان"، اتفاق هدنة في أفغانستان لمدة سبعة أيام.

وأضاف مارك إسبر: "لقد قلنا طوال هذا الوقت، إن الاتفاق السياسي، هو الحل الأفضل إن لم يكن الوحيد، للخروج من الوضع في أفغانستان. لقد تم إحراز تقدم على هذا الصعيد، وآمل أن نحصل قريبا على شيء لتقديم تقرير إضافي".

وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر سهيل شاهين في 12 فبراير، بأن الحركة "سوف تمتنع عن شن هجمات واسعة النطاق أثناء سريان الاتفاق".

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بدوره دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، حركة "طالبان" إلى "إظهار قدرة حقيقية على وقف العنف في أفغانستان".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر عسكرية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد إعلان اتفاق سلام حول أفغانستان هذا الأسبوع.

ووفقا لهذه المصادر، فإن الاتفاق المتوقع سيتضمن دعوة لوقف إطلاق النار بين قوات التحالف وحركة "طالبان"، وسيصبح أساسا لإبرام اتفاق سلام في المستقبل القريب.