كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض: نشعر بخيبة أمل إزاء رد فعل الصين لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مستشار كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل شديدة" إزاء رد فعل الصين لتفشي فيروس كورونا، منتقدًا بكين لعدم وجود الشفافية.

وقال لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، متحدثًا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، إن إدارة "ترامب" اعتقدت أن هناك شفافية أفضل مما كان عليه الحال.

وأَضاف، أن الإدارة شعرت بخيبة أمل شديدة لأن بكين لم تقبل دعوة أمريكية لإرسال فريق من الخبراء من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لمساعدة الصين في جهودها لاحتواء تفشي المرض.