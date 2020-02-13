كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجرس" يصوت لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيات ترامب ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية (الكونجرس)، مساء اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيات ترامب في توجيه أي ضربة ضد إيران، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وحظى قرار تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب ضد إيران، بتأييد 51 عضوا في مجلس الشيوخ بينما رفضه 44، رغم هيمنة الجمهوريين على الغرفة الثانية من الكونغرس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، ناقش مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران. Advertisements