كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجرس" يصوت لصالح مشروع قرار يقيد صلاحيات ترامب ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وحظى قرار تقييد صلاحيات الرئيس في الحرب ضد إيران، بتأييد 51 عضوا في مجلس الشيوخ بينما رفضه 44، رغم هيمنة الجمهوريين على الغرفة الثانية من الكونغرس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، ناقش مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران.
وبوسع الرئيس الأمريكي أن يستخدم الفيتو ضد القرار بعد الموافقة عليه، لكنه وجه تحذيرًا إلى مجلس الشيوخ، يوم أمس الأربعاء، وحثه على التصويت ضد المشروع.
وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "من المهم جدا لأمن لبلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار قوى الحرب المتعلق بإيران، ونحن نقوم بعمل جيد جدا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة، الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري".
وفي شهر يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد اعطاء ترامب الأمر بقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أمريكية في العراق، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب.