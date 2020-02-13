كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. زعيم الحزب الشيوعي الجديد لـ"هوبى" يتعهد باحتواء فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد زعيم الحزب الشيوعي الجديد لمقاطعة هوبى الصينية باحتواء وباء فيروس كورونا الجديد في المنطقة التي كانت الأكثر تضررًا من الفيروس، حسبما ذكرت صحيفة المحافظة الرسمية، اليوم الخميس.

وقال ينج يونج، عمدة شانجهاي السابق الذي تم تعيينه في المنصب في وقت سابق اليوم الخميس، إن الوضع هناك لا يزال شديدًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هوبي ديلي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قالت مقاطعة هوبى الصينية، مركز اندلاع الفيروس التاجي في البلاد، اليوم الخميس، إنها ستمدد فترة تعليق العمل وتطلب من جميع الشركات عدم إعادة فتحها قبل نهاية 20 فبرايرن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أعلنت الحكومة المحلية هذا القرار في بيان على موقعها على الإنترنت.