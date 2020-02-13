البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخا مضادا للدبابات في بحر العرب

صادرت البحرية الأمريكية، الخميس، سفينة إيرانية في بحر العرب محملة بـ 150 صاروخًا مضادًا للدروع من طراز "دهلاوية".

وأفاد بيان أمريكي، بأن الأسلحة المصادرة من تصنيع إيراني وتضم ثلاثة صواريخ أرض جو.

ونصت الميزانية الجديدة للبحرية الأمريكية للسنة المالية القادمة، على شراء 850 صاروخا مجنحا مضادة للسفن، حتى عام 2025.

ويبرر البنتاجون شراء هذه الكمية من الصواريخ، بتزايد نشاطات السفن الحربية الروسية والصينية.

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ويرى الخبراء، أن البحرية الأمريكية تريد تقليص حجم تخلفها عن التقدم الذي حققته روسيا والصين، اللتان تعملان بنشاط على تصميم وتطوير واستخدام صواريخ جديدة في سفنهما بما فيها فرط الصوتية.

خلال تقديمه لمقترحات الميزانية لعام 2021 في الكونجرس، أشار نائب وزير البحرية الأمريكية لشؤون الميزانية الأميرال راندي كريتس إلى تخصيص 4.9 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة، بما في ذلك 850 صاروخا عالية الدقة، ضرورية جدا للتصدي للصين.

وقال: "وصل عدد سفن السطح الحربية الصينية إلى 355 قطعة، وحدث ذلك خلال العقد الأخير، عندما تحول تركيز بكين من بناء قوات الدفاع، إلى تحقيق تطلعاتها التوسعية في المجال البحري في جميع أنحاء العالم. وعلى خلفية النمو المتوقع في حجم التجارة العالمية، وعدم القدرة على التنبؤ، تنامت أهمية القوة البحرية الأمريكية أكثر من أي وقت مضى".