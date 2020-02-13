كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: نبحث إمكانية رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يبحث إمكانية رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ولم يتخذ أي قرار بخصوص ذلك.

وأضاف بومبيو، خلال تصريحاته، مساء الخميس: "اجتمعت مع السودانيين والمصريين والإثيوبيين لتشجيعهم على إحراز تقدم في ملف سد النهضة وللتأكد من حصول الجميع على ما يحتاجونه من المياه".