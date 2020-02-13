كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تطلب من مدعي "الجنائية" الدولية التحقيق مع المسؤولين الأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت السطات في فنزويلا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، التحقيق مع المسؤولين الأمريكيين بشأن ما أسمته بالجرائم ضد الإنسانية الناتجة عن العقوبات التي فرضتها واشنطن، حسبما كشف وزير الخارجية خورخي أرياسا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في لاهاي، قال "أرياسا"، إن فنزويلا وجهت اتهاماتها في 60 صفحة موجزة إلى المحكمة. وتزعم أن سياسة العقوبات الأمريكية كانت "حكمًا بالإعدام على عشرات الآلاف من الفنزويليين كل عام"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأردف "أرياسا"، أنه تم تسليم الإحالة المزعومة إلى كبير المدعين العامين بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، في وقت سابق اليوم الخميس، ورافقها خطاب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما قال "أرياسا": "تسعى حكومتنا إلى اللجوء إلى القانون الدولي. نحن مقتنعون بأن عواقب التدابير الانفرادية من جانب الولايات المتحدة تشكل جرائم ضد الإنسانية ضد السكان المدنيين."

تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد، ولم تحدد الوثيقة أسماء أي مسؤول أمريكي، لكن "أرياسا" أضاف، أن تحديد من المسؤول كان مهمة للمدعي العام.

إن تقديم كاراكاس في لاهاي ضد منافستها السياسية واشنطن لا يؤدي تلقائيًا إلى تحقيق ولا تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا بين الولايات.

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استهدفت الولايات المتحدة كاراكاس بعقوبات، مثلها مثل عشرات الدول الأخرى، وهي تعترف بالسياسي المعارض خوان جوايدو كزعيم مؤقت لفنزويلا.

في سبتمبر 2018، طلبت مجموعة من دول أمريكا اللاتينية وكندا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في حكومة فنزويلا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في استخدام القوة لقمع المعارضين السياسيين. هذا الطلب لا يزال قيد المراجعة.

رفضت السفارة الأمريكية في لاهاي التعليق الفوري على طلب فنزويلا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت فنزويلا، إنه بصفتها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، تقع الجرائم المزعومة على أراضيها ضمن اختصاص محكمة جرائم الحرب الدائمة في العالم - التي أنشئت لمعاقبة أخطر الفظائع الدولية، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

عندما سُئل لماذا لم تقدم فنزويلا طلبها ضد الدول التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق في 2018 - كندا، وبيرو، والأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وباراجواي -