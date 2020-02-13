كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موريتانيا: نرفض أي تدخل أجنبي في الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الخميس، إن "الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة مخيفة"، لافتًا إلى أن بلاده ترفض كليًا أي تدخل أجنبي في ليبيا.

وذكر وزير الخارجية الموريتاني، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، خلال زيارته الجزائر: "الأزمة الليبية بلغت مرحلة مخيفة، ونحن رافضون كليا لأي تدخل أجنبي".

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين، والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وأيدت 14 دولة عضوا المسودة، يوم أمس الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

Advertisements

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: إن "روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا، لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين".