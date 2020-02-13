كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا.. آخر الأخبار حول انتشاره في الصين وخارجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن عدد القتلى في الصين بلغ 1367 حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي، بزيادة 254 عن اليوم السابق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضافت، أنه فى البر الرئيسى للصين، هناك 15152 اصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الاجمالى الى 59805.

وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، ان حالات الإصابة بفيروس كورونا لا ترتفع بشكل كبير خارج الصين باستثناء الركاب على متن سفينة سياحية محجورة الان قبالة ميناء ياباني.

كما استأثرت مقاطعة هوبي؛ حيث يُعتقد أن الفيروس قد نشأ، بعدد 242 حالة منها وأكدت 14840 حالة جديدة، على الرغم من تضخيمها بشكل كبير عن طريق التحول إلى حيث استخدام التصوير المقطعي - الذي يكشف عن التهابات الرئة، للتأكيد من الإصابة فيروس.

وجاءت الزيادة يوم الاربعاء الماضي، بعد يوم واحد من إعلان الصين عن أقل عدد من الحالات الجديدة خلال أسبوعين، مما يعزز توقعات كبير المستشارين الطبيين في بكين بأن الوباء سينتهي بحلول أبريل.

وأدى الارتفاع الحاد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا إلى إعاقة الأسواق العالمية اليوم الخميس؛ حيث أوقف المتداولون الارتفاع في الأسهم وتراجعوا إلى أمان السندات الحكومية والذهب.

وصرحت شركة هوانغ قانغ الصينية بالقرب من مركز تفشي المرض اليوم الخميس، أنه ابتداء من يوم الجمعة القادم ستشدد الرقابة على الوباء بما في ذلك اغلاق المجمعات السكنية والسماح فقط بالسيارات الأساسية على الطرق.

كما توفيت امرأة بسبب فيروس كورونا في اليابان، وهو أول وفاة من نوعها في البلاد، حسبما قال وزير الصحة اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن وفاة شخصين آخرين من الفيروس خارج البر الرئيسي في هونغ كونغ والفلبين.

Advertisements

وتم اكتشاف أربع وأربعين حالة على متن السفينة السياحية "Princess Diamond"، التي تم الحجر الصحي قبالة ساحل اليابان.

وقال وزير الصحة الياباني اليوم الخميس، إن نهاية الحجر الصحي كان مستهدفًا في 19 فبراير، لكن سيتم السماح للركاب المسنين الذين يعانون من ظروف سابقة أو غرف بدون نوافذ بالمغادرة في وقت مبكر.

ورست سفينة الرحلات البحرية "MS Westerdam" في كمبوديا بعد حرمانها من حقوق الإرساء في تايلاند واليابان وتايوان وغوام والفلبين بسبب مخاوف من أن يكون أحد ركابها البالغ عددهم 1،455 وطاقم 802 مصابًا بالفيروس، على الرغم من أن الاختبارات لم تكن إيجابية.

كما رفض الرئيس الفلبينى رودريجو دوترت اليوم الخميس، مناشدة تايوان لرفع الحظر المفروض على مواطنيها الذين يزورون البلاد، قائلا، إن اهتمامه الرئيسى هو سلامة الفلبينيين.

وصرح مسؤولون محليون لرويترز اليوم الخميس، إن فيتنام فرضت حجر صحي على مجتمع يضم عشرة آلاف شخص بالقرب من هانوي لمدة 20 يومًا، ومددت هونج كونج تعليق المدارس حتى 16 مارس على الأقل.

وقدم كبار مالكي مراكز التسوق في هونغ كونغ تخفيضات في الإيجار في فبراير بنسبة تصل إلى 60٪؛ لمساعدة المستأجرين على التخلص من آثار الفاشية، التي أفرغت مراكز التسوق وأغلقت مناطق الجذب السياحي.

كما قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، في وقت سابق من اليوم، إن استراليا ستواصل حظر دخول المواطنين الاجانب من الصين القارية لمدة اسبوع اخر.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة في بريطانيا إلى تسع حالات، آخر مريض أصيب بالفيروس في الصين.

وأبلغ المسؤولون الامريكيون عن الحالة الخامسة عشرة لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة اليوم الخميس، قائلين: إن "المريض كان من بين الذين تم اجلاؤهم من ووهان الصينية، ووضعوا تحت الحجر الصحى الفيدرالى فى قاعدة لاكلاند الجوية فى سان انطونيو، تكساس".

