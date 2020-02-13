تحليق مكثف للمروحيات فوق قاعدة "k1" بالعراق بعد تعرضها للقصف

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، بتحليق مكثف للمروحيات فوق قاعدة k1 التي تتواجد فيها قوات أمريكية قرب محافظة كركوك، بعد تعرضها لهجوم صاروخي.

وقالت مصادر أمنية عراقية، مساء الخميس، إن قاعدة عسكرية تضم أمريكيين شمال العراق تعرضت لهجوم صاروخي.

وأكدت وسائل إعلام عراقية: أن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة "كيه-وان" التي تضم قوات أمريكية قرب محافظة كركوك

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وفي مطلع الشهر الجاري، تعرضت قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصف بصواريخ الكاتيوشا، دون الإشارة لوقوع أي إصابات جراء القصف.



والشهر الماضي ردت إيران على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.

ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم أصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات.