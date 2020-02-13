كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم صاروخي يستهدف قاعدة كايوان بمحافظة كركوك العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الخميس، هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق.
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وفي مطلع الشهر الجاري، تعرضت قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصف بصواريخ الكاتيوشا، دون الإشارة لوقوع أي إصابات جراء القصف.
وأوضحت المصادر أن الصاروخ من نوع كاتيوشا وسقط على قاعدة كيوان في كركوك.
وضبطت القوات الأمنية منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القلاعدة.
وفي مطلع الشهر الجاري، تعرضت قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصف بصواريخ الكاتيوشا، دون الإشارة لوقوع أي إصابات جراء القصف.
والشهر الماضي ردت إيران على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.
ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم أصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات.