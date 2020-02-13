كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تندد بإقرار البرلمان السوري إبادة الأرمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نددت وزارة الخارجية التركية، الخميس، باعتراف البرلمان السوري بالإبادة التي وقعت بحق الأرمن خلال عهد الدولة العثمانية.

ويذكر أن تبنى مجلس الشعب السوري (البرلمان)، الخميس، بالإجماع قراراً يدين ويقر جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال أمين سر مجلس الشعب السوري رامي صالح إن الاعتراف كان موجودا سابقا، لكن كان من الأولى لمجلس الشعب تأطيره من خلال إصدار قرار بهذا الخصوص.

وخلال السنوات الأخيرة، توالت الاعترافات الدولية بمجازر الأرمن التي تمت على يد الأتراك العثمانيين، مؤكدة أنها جريمة ضد الإنسانية.

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وترجع إبادة الأرمن إلى عام 1915 إبان انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

ويتهم الأرمن القوات العثمانية بتهجير أجدادهم وقتلهم، وتقدر أعداد الضحايا في هذه الأحداث بنحو 1.5 مليون أرمني.

وتصنف أكثر من 20 دولة المجزرة التي ارتكبها الأتراك بـ"المذبحة"، وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً ينص على اعتبار إنكار مذبحة الأرمن جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة 45 ألف يورو (50 ألف دولار).

وفيما تقر تركيا بأن الكثير من الأرمن المسيحيين الذين كانوا يعيشون تحت حكم الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، ترفض الاعتراف بمقتل مئات الآلاف منهم أو الاعتراف بأن ما حدث كان حملة منظمة لإبادتهم.