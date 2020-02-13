فريق فلسطيني يدخل على الخط في أحداث “كلاسيكو المغرب”

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محمد فنكار
دخل فريق هلال القدس الفلسطيني، على الخط في قضية أحداث الشغب التي عرفتها مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، ببعث متمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من جماهير الفريق “الأخضر”.
ونشر فريق هلال القدس عبر صفحته الرسمية ب”فايسبوك”، تدوينة يتمنى من خلالها الشفاء للمصابين من عشاق جماهير الرجاء، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة “الكلاسيكو”، وسجلت إصابات في صفوف مشجعي الفريق البيضاوي.
وتربط علاقة أخوية إدارة هلال القدس الفلسطيني والرجاء، وأيضا جماهير الفريقين، بحكم التعاطف مع القضية الفلسطينية؛ كما خاض الطرفان مباراتين خلال الموسم الجاري في كأس محمد السادس.
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