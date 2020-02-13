العصبة الإحترافية تحدد ملعب قمة “الماص” و”الكاك”

محمد بلكادة _صحافي متدرب أعلنت لجنة البرمجة بالعصبة الإحترافية رسميا عن موعد ومكان إجراء قمة مباريات الجولة ال19 بين المغرب الفاسي والنادي القنيطري لحساب البطولة الوطنية الإحترافية في قسمها الثاني .

وذكرت العصبة في بلاغ لها اليوم الخميس بأن مواجهة المغرب الفاسي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب ومنافسه النادي القنيطري المحتل للمركز ال13 ، ستجرى يوم الأحد بداية من الثالثة عصرا بملعب الحسن الثاني بفاس .

واستجابت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لمراسلة إدارة فريق المغرب الفاسي بخصوص تغيير الملعب الذي سيحتضن مباراة الفريق أمام النادي القنيطري، وبناء عليه فإن هذه المواجهة ستُجرى على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس، يوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الساعة الثالثة بعد الزوال.

جدير بالذكر أن إدارة المغرب الفاسي راسلت العصبة الاحترافية يوم أمس الأربعاء، مباشرة بعد الموافقة الرسمية للسلطات المحلية لمدينة فاس على إجراء هذه المواجهة بملعب الحسن الثاني

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