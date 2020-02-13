أم وابنها العشريني في قبضة الأمن لتورطهما في الاتجار “بالجملة” في الأقراص المخدرة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن عناصر الشرطة في مدينة تطوان، قد تمكنت مساء أمس الأربعاء من توقيف شخص ووالدته، للإشتباه في اشتغالهما بالإتجار بالأقراص المخدرة “بالجملة”.

وأكدت المديرية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن العملية جاءت في إطار الأبحاث المتواصلة التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة تطوان على خلفية قضية سابقة أوقف خلالها شخص، وبحوزته 18 ألف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، وهي الأقراص التي يشتبه بأن مصدرها هو الشاب الموقوف أمس (20 سنة) ووالدته (48 سنة)، باعتبارهما مزودين رئيسيين بهذه المؤثرات العقلية.

وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول بالقرب من منزله في حي سيدي بوغابة في مدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 7020 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على سيارة خفيفة، ومبلغ مالي قدره 50 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، كما تم، أيضا، توقيف والدته، التي تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية في الدارالبيضاء، وذلك من أجل تورطها في أفعال إجرامية مماثلة.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.