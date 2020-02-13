القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرضّت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك شمال العراق لهجوم صاروخي الخميس، حسبما أفادت مصادر أمنية عراقية وأميركية لوكالة "فرانس برس"، من دون أن يتبيّن ما إذا كانت الضربة أوقعت إصابات.
والهجوم الصاروخي هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 كانون الأول/ ديسمبر، ما تسبّب بمقتل مدني أميركي، وكان الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي على قاعدة أميركية شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.