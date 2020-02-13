الأمم المتحدة: 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تدعمه روسيا‎

الخميس 13 فبراير 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس أن أكثر من 800 ألف سوري أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة عسكرية سورية مدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر/ كانون الأول.



وقال ديفيد سوانسون إن من المتوقع أن موجة النزوح الجماعي ”ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها“ طلبا للأمان في مناطق قرب الحدود التركية.

وأضاف سوانسون: ”من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف“.