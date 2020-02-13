شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مباحثات جارية لإزالة السودان من «لائحة الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم، أن مباحثات جارية في واشنطن بشأن رفع السودان عن "لائحة الدول الراعية للإرهاب" منذ فترة، مشيراً إلى أن أحد عناصر ذلك هو وجود سلسلة من المطالبات لضحايا المدمرة الأمريكية "كول".

وأضاف وزير الخارجية بومبيو الذي كان في طريقه إلى ميونيخ: "نبذل قصارى جهدنا لمعالجة هذه المسألة. ولم يتخذ أي قرار فيما يتعلق بذلك".

وكشف الوزير بومبيو في تصريحاته أنه أجرى محادثات مع المسؤولين السودانيين الذين يجتمعون في واشنطن مع مسؤولين إثيوبيين ومصريين من أجل معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقال: "ذكرني السودانيون أنهم يرغبون في الخروج من لائحة الإرهاب ونحن دائما نقيسها مرتين ونقطعها مرة واحدة قبل أن نزيل شخصاً من هذه اللائحة".