شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تطلق سراح 1400 إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت سلطات نيجيريا سراح 1400 شخص من أتباع جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وأفاد الناطق باسم مقاطعة "بورنو"، شمال شرقي نيجيريا باباكورا جاتو اليوم أن الأشخاص الذين أطلق سراحهم، كانوا قد اعتقلوا في مناطق مختلفة من البلاد، موضحاً أنهم كانوا يخضعون لبرنامج إعادة التأهيل منذ 4 سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة لديها المئات من أتباع "بوكو حرام"، تخضعهم لبرامج إعادة تأهيل.

ومنذ 2009 أودت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" بحياة الآلاف وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.