شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 إرهابيًا في بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل
قًتل 14 إرهابيًا شمالي بوركينا فاسو على يد متطوعين مسلحين تابعين لقوات الجيش البوركيني.
وأفادت وكالة أنباء بوركينافاسو اليوم، أن مسلحين مجهولين شنوا هجومًا على 5 قرى في منطقة "بورزانغا" شمال وسط البلاد، وهو ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.
يُذكر أن برلمان بوركينا فاسو أقر الشهر الماضي تشريعاً يسمح للجيش باستقدام متطوعين مدنيين في القتال ضد الإرهاب، في حين تعيش البلاد على وقع حالة الطوارئ منذ يناير 2019.
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