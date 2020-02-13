العراق يخسر أمام لبنان في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

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2020-02-13 | 19:50
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خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، أمام نظيره اللبناني في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الملك عبد الله في الأردن.
المباراة التي أقيمت على قاعة الأمير حمزة، انتهت بفوز المنتخب اللبناني بنتيجة 97-79، ليتلقى منتخب اسود الرافدين ثاني خسارة له في البطولة.
وكن المنتخب الوطني قد تغلب في مباراته الأولى على سوريا 63-60، أمس الأول، فيما خسر امام صاحب الأرض الأردن بنتيجة 83-77، امس الأربعاء.
وسيواجه منتخب اسود الرافدين منتخب البحرين في خر مبارياته بالبطولة غداً الجمعة.
وكن المنتخب الوطني قد تغلب في مباراته الأولى على سوريا 63-60، أمس الأول، فيما خسر امام صاحب الأرض الأردن بنتيجة 83-77، امس الأربعاء.
وسيواجه منتخب اسود الرافدين منتخب البحرين في خر مبارياته بالبطولة غداً الجمعة.
المحرر: محمد خليل
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