العراق يخسر أمام لبنان في بطولة الملك عبد الله بكرة السلة

المباراة التي أقيمت على قاعة الأمير حمزة، انتهت بفوز المنتخب اللبناني بنتيجة 97-79، ليتلقى منتخب اسود الرافدين ثاني خسارة له في البطولة.

وكن المنتخب الوطني قد تغلب في مباراته الأولى على سوريا 63-60، أمس الأول، فيما خسر امام صاحب الأرض الأردن بنتيجة 83-77، امس الأربعاء.



وسيواجه منتخب اسود الرافدين منتخب البحرين في خر مبارياته بالبطولة غداً الجمعة.