شرطة الطاقة تعلن صد تعرض لـ'داعش' في قاطع حقول علاس النفطي

اعلنت شرطة الطاقة، الخميس، عن صد تعرض لـ"داعش" في قاطع حقول علاس النفطي شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شرطة الطاقة تصد تعرضا لعصابات داعش الارهابي في قاطع حقول علاس النفطي في قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين"، موضحة أن "التعرض حصل من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الارهابي في نيتهم استهداق الحقول النفطية الموجودة في جبال علاس".

وأضاف البيان أن "شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت التعرض دون اي خسائر مما أدى إلى إنسحاب الإرهابيين دون أي خسائر".