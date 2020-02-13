اعلنت شرطة الطاقة، الخميس، عن صد تعرض لـ"داعش" في قاطع حقول علاس النفطي شرق محافظة صلاح الدين.
وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شرطة الطاقة تصد تعرضا لعصابات داعش الارهابي في قاطع حقول علاس النفطي في قضاء تكريت شرق محافظة صلاح الدين"، موضحة أن "التعرض حصل من جهة قضاء تكريت من قبل عصابات داعش الارهابي في نيتهم استهداق الحقول النفطية الموجودة في جبال علاس".
وأضاف البيان أن "شرطة الطاقة من خلال مواردها صدت التعرض دون اي خسائر مما أدى إلى إنسحاب الإرهابيين دون أي خسائر".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الطاقة تعلن صد تعرض لـ'داعش' في قاطع حقول علاس النفطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.