ليوث الرافدين يخسرون أمام الأخضر السعودي في الإطار الودي

2020-02-13 | 19:29
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خسر منتخب شباب العراق أمام نظيره السعودي في مباراة ودية اجريت بينهما اليوم الخميس.
وانتهت المباراة بفوز الأخضر على ليوث الرافدين بهدف دون رد عن طريق اللاعب محمد مران في المباراة الودية الثانية التي تقام على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام استعدادًا لبطولة كاس العرب.
وتعد هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين، حيث انتهت الأولى بفوز ليوث الرافدين بثلاثة أهداف لهدفين.
يذكر ان بطولة كأس العرب ستنطلق في السابع عشر من شهر شباط الجاري.
وتعد هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين، حيث انتهت الأولى بفوز ليوث الرافدين بثلاثة أهداف لهدفين.
يذكر ان بطولة كأس العرب ستنطلق في السابع عشر من شهر شباط الجاري.
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