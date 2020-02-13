ليوث الرافدين يخسرون أمام الأخضر السعودي في الإطار الودي

وانتهت المباراة بفوز الأخضر على ليوث الرافدين بهدف دون رد عن طريق اللاعب محمد مران في المباراة الودية الثانية التي تقام على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام استعدادًا لبطولة كاس العرب.

وتعد هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين، حيث انتهت الأولى بفوز ليوث الرافدين بثلاثة أهداف لهدفين.



يذكر ان بطولة كأس العرب ستنطلق في السابع عشر من شهر شباط الجاري.