وفد فياريال الاسباني في السفارة العراقية لبحث التعاون الرياضي المشترك

وذكر مكتب السفير العراقي عادل مصطفى كامل، ان الاخير "استقبل وفد نادي فياريال الرياضي الأسباني بكرة القدم متمثلا بمدير العلاقات الخارجية في النادي في مقر السفارة العراقية في مدريد".

واوضح ان "الطرفين، بحثا التعاون الرياضي بين النادي والعراق منها الدورات التدريبية ومشاريع رياضة اخرى ستنفذ قريبا".



يذكر ان اندية اسبانيول وليحانيس الاسبانيين، افتتحا اكاديميات رياضية في العاصمة بغداد.