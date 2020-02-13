- 1/2
- 2/2
2020-02-13 | 19:24
المصدر:
111 مشاهدة
اجرى وفد نادي فياريال الاسباني، زيارة الى مقر السفارة العراقية في العاصمة مدريد، لبحث التعاون الرياضي المشترك.
وذكر مكتب السفير العراقي عادل مصطفى كامل، ان الاخير "استقبل وفد نادي فياريال الرياضي الأسباني بكرة القدم متمثلا بمدير العلاقات الخارجية في النادي في مقر السفارة العراقية في مدريد".
واوضح ان "الطرفين، بحثا التعاون الرياضي بين النادي والعراق منها الدورات التدريبية ومشاريع رياضة اخرى ستنفذ قريبا".
يذكر ان اندية اسبانيول وليحانيس الاسبانيين، افتتحا اكاديميات رياضية في العاصمة بغداد.
واوضح ان "الطرفين، بحثا التعاون الرياضي بين النادي والعراق منها الدورات التدريبية ومشاريع رياضة اخرى ستنفذ قريبا".
يذكر ان اندية اسبانيول وليحانيس الاسبانيين، افتتحا اكاديميات رياضية في العاصمة بغداد.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر وفد فياريال الاسباني في السفارة العراقية لبحث التعاون الرياضي المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.