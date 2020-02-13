سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على قاعدة كيوان في كركوك

أفاد مصدر أمني، الخميس، بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا على قاعدة كيوان في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على قاعدة كيوان في كركوك".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عنه اسمه، أن "القوات الأمنية ضبطت منصة بداخلها صواريخ مجهزة للانطلاق قرب القلاعدة".
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